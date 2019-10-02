「鉅亨基金狂歡節」登場 新舊戶同享5萬紅利大優惠 

百貨週年慶 10 月鳴槍開跑，基金銷售平台年度盛大的歡慶活動也同步展開。由「鉅亨買基金」首創、且連續舉辧兩年的「基金狂歡節」活動，今年再度登場，並延長優惠期間，無論新舊客戶人人有賞，同享 5 萬元手續費紅利點數折扣大優惠，全平台基金皆可適用。

「鉅亨買基金」今年度的「基金狂歡節」活動期間即日起至 10 月 31 日止，這次活動將提供既有客戶及新開戶同享 5 萬元手續費紅利點數折扣，最多可申購 833 萬元基金。至於手續費紅利點數折扣優惠，「鉅亨買基金」36 家境外基金品牌之全系列基金皆可適用，其中不乏知名的資產管理公司包括 PIMCO、NN、鋒裕、摩根等，投資人可趁此時進場佈局，搶占市場先機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，基金銷售平台上線 4 年以來，因為開戶及申購方式便利，加上申購手續費相對其他申購管道優惠，讓越來越多的自主性投資人選擇透過基金銷售平台進行投資。觀察今年以來透過「鉅亨買基金」開戶的人數，光是上半年即較去年同期成長 60%，顯示國人使用平台買賣基金已成為趨勢。

「鉅亨買基金」除了提供多元化的基金產品線及符合投資人需求的交易平台介面，另外還有投資研究團隊提供市場觀點及基金產品分析，並透過全方位的評估機制，篩選出每一季的精選基金標的，讓投資人在進行投資決策時有更明確的方向可循。

張榮仁指出，中美貿易戰開打一年多遲遲未落幕，已對全球經濟成長造成影響，雖然各國陸續採取降息措施挽救經濟，但市場仍充滿許多變數。由於投資環境不確定性仍在，建議投資人可提高多重資產基金及債券型基金的比例，採更多元化的資產進行配置，以因應當前的投資環境。

另外，張榮仁特別提醒，由於目前「鉅亨買基金」平台推出多項優惠方案，包括全平台配息基金、債券型基金及平衡型基金皆享零手續費，想佈局股票型基金的投資人，可趁這次「基金狂歡節」的優惠活動進行投資；不過，由於 5 萬紅利點數有使用期限 (既有客戶使用期限為 2019 年 10 月 31 日、新客戶使用期限至 2019 年 11 月 30 日)，因此，想進場佈局的投資人要趕快把握機會。