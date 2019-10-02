專家：兩大關鍵短缺 中國恐走入停滯性通膨

在中國，無論是在經濟面、政策面或外交面上，沒有什麼其他商品比這兩項關鍵資源更重要了，那就是「豬肉」和「石油」。分析師警告，中國難以根本解決短缺問題，可能將面臨停滯性通膨的危機。

中國豬肉和石油面臨短缺 通膨壓力倍增

中國是世界上人口最多的國家，同時，也是世界上最大的豬肉消費國，和最大的石油進口國。

在中國，「豬隻」在文化、經濟和政治面上都相當重要，這也是為什麼其他國家在儲存農作物與石油的同時，中國在儲備豬肉。

此外，在石油方面，中國於 2006 年建造了第 1 個戰略石油儲備基地，據稱這是世界上最大的儲油之基地一。身為最大的石油進口國，去年，中國進口石油戰需求量比重，已達到 70% 以上。

然而，中國現在似乎禍不單行。惡性爆發的非洲豬瘟，已大幅影響中國經濟，同時，沙國的兩個石油設備遇襲來的似乎不是時候，加重了中國經濟下行的壓力。

根據中國官方數據顯示，非洲豬瘟已蔓延到所有 31 個省份，截至目前為止，豬隻量已減少近 40%。然而，相關研究人員表示，這個數字可能其實高達 60%，預估可能高達 2 億頭豬隻因疾病而死或遭到捕殺。

中國資深分析師 Cary Huang 提醒，北京當局要保持這些戰略食品和能源儲備的穩定供應，因為如果這兩大關鍵短缺，就可能導致物價受到破壞性的上漲。

全球難以彌補中國的需求缺口

然而原油和豬肉的供應短缺，要找到有效的補救方法並不容易，儘管中國的戰略儲備，能夠稍稍緩解短期價格的上漲壓力，但有鑒於中國的龐大消費量，事實上，政府當局無法從根本上解決短缺的嚴重問題。

分析師提到，沒有哪個國家可以彌補中國的豬肉短缺，除非世界其他地區都停止豬肉的消費，並將所有的豬隻出口到中國。

此外，中國在原油儲備僅有 80 天的緩衝，而主要的進口國，包括伊朗，委內瑞拉等都已遭美國制裁，如果中國無法維持原油的進口來源穩定，將造成物價的進一步上漲壓力。

物價上漲和經濟放緩 將使政策陷入兩難

分析師警告，這波中國的消費物價上漲，不是因為強勁的需求所推升，而是因為成本價格的增加。因此，中國經濟面臨的最大危險，將會是通貨膨脹的高漲，伴隨停滯的經濟成長，很可能出現停滯性通膨的危機。

分析師強調，由於物價上漲的壓力，將制約貨幣政策進一步寬鬆的條件，而不斷上漲的通貨膨脹，將使政府減緩經濟下行的努力方向，更加難行，中國當局的政策恐陷入兩難。