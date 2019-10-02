為何「中國特斯拉」蔚來汽車股價暴跌八成 瀕臨下市危機？

有「中國特斯拉」之稱的蔚來汽車 (NIO-US) 週二再度暴跌 15.38%，收盤價僅剩 1.32 美元，為連續 8 個交易日走跌。累計過去一年跌幅逼近 8 成。分析師認為，因公司急於展店擴大銷售，其現金流恐將在幾周之內用盡。

Sanford C. Bernstein 分析師下調蔚來汽車目標價至每股 0.90 美元，因蔚來汽車燒錢速度是特斯拉的四倍，即便近期公司籌資近兩億美元，其現金流可能即將用盡。

分析師認為，蔚來汽車最有可能求助於其主要大股東騰訊控股，或者請求中國政府出資相助，否則將面臨破產下市危機。

儘管蔚來汽車仍是一家規模不大的公司，但分析師認為，由於蔚來汽車在中國的知名度相當高，有著象徵性的意義；如果蔚來汽車真的宣布破產，其他中國國內的電動汽車製造商將更難獲得融資機會，進而使整個中國電動汽車產業信心受到挫敗。

分析師推估，有鑑於蔚來汽車的高知名度，大股東或政府對其提出紓困計畫的可能性相當高。

不過分析師也提醒，如果股價連續 3 0 個交易日，平均不到 1 美元，紐約證交所將發出退市警告，如果在警告發出的 90 天內，仍無法做出相應的措施，公司將面臨強制退市的命運。

上週在蔚來汽車的財報或議上，首席財務長 Louis Hsieh 表示，儘管公司在籌資上已獲得積極的進展，但尚未能透漏更多細節。投資人開始質疑公司前景，是否還能繼續生存下去。