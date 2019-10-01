中國70年國慶之際 香港抗議民眾遭港警實彈射擊

香港反送中運動今 (1) 日進入全城衝突，港島、新界以及九龍等地陷入大規模警民衝突，根據港大學生會校園電視台稍早公布影片，荃灣一名 18 歲男高中生遭警方以實彈射擊，子彈命中胸口後緊急送醫，情況危急。

警方稍早在九龍的油麻街區對空鳴槍數發，但沒有對民眾進行射擊。本次衝突為反送中運動以來，第一次出現受實彈射擊的傷者。香港醫管局表示，目前已對 31 名傷者進行治療，其中有 2 名傷者傷勢緊急。

警方發言人表示，目前仍在釐清事件相關細節。

中國今日歡慶建國 70 週年，於北京天安門舉行閱兵儀式及慶祝遊行，然而香港反送中卻未見平息。因申請遊行遭拒，全城大抗爭在多處演化為自主召集的抗爭行動。網友號召於灣仔、荃灣、黃大仙等六區舉行示威運動，警方今日亦出動 5000 警力，多數地區陷入激烈抗爭，港島、九龍多處地鐵和百貨宣布關閉。

港鐵公司 (MTR Corp.) 今日關閉 20 多個車站，包括灣仔、金鐘、油麻地、荃灣、中環以及黃大仙等站等地區。

香港代理領導人張建宗今早於升旗儀式表示，中國將全力支持香港政府執政。並稱一些激進抗爭者透過非法集會、封鎖道路、投擲汽油彈等激烈手段，不僅損害社會秩序，更將為疲軟經濟帶來下行壓力，警告抗議活動導致的經濟後果，可能將香港置於緊張的貿易局勢，政府將釋出最大誠意展開對話，盼能藉溝通化解分歧。