〈每日外資外匯觀點〉美國ISM製造業PMI閃黃燈 強勢美元登高受阻

美國九月 ISM 製造業 PMI 跌到十年來新低，引發市場對美國經濟衰退的擔憂，對聯準會十月降息的預期升高，投資人避險情緒升溫，美元指數周二自高點 99.6659 回落，周三亞洲盤交易進一步跌到 99.1 附近；英國脫歐傳出最新消息，歐盟已準備好對愛爾蘭擔保協議的時間限制予以考慮，英鎊一度急拉，今晚市場將聚焦美國公布九月 ADP 就業數據。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國公布 ISM 製造業指數 PMI 創下十年新低後，據 CME 的 FedWatch 工具顯示，市場對聯準會十月降息 25 個基點的預期升高，機率已從先前的 40% 升高到 64.7%。

荷蘭國際銀行表示，為了抑制經濟成長放緩，聯準會將進一步採取保險式降息，預期 12 月和明年第二季時將分別降息 25 個基點。

Oppenheimer 資產管理分析師 John Stoltzfus 表示，美國製造業亮出「黃燈」警訊，只要貿易爭端的不確定性仍在，聯準會就很有可能在十月再次降息。

高盛認為，美國製造業數據的疲軟顯示，第三季商業投固定投投資將受到拖累，因此調降美國第三季經濟成長率至 2%。

美國總統川普再度抨擊聯準會，都怪聯準會將利率設得太高，美元太強勢，導致美國製造業受傷。

Tempus Inc 資深匯市交易員 Juan Perez 則表示，儘管聯準會降息帶動其他央行降息，但美元下跌並非全是降息骨牌效應所致，而且美國每季的經濟成長年增率仍有 2%，相較其他各國的經濟成長放緩，美元仍然具有避險吸引力。