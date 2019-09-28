紐約匯市—美中關係又恐緊繃 美元本周仍走強；歐元疲弱 聚焦新利率指標

美元指數在連日走強後，週五 (27 日) 小幅修正 0.07%，但仍維持在 99 關卡之上，總結本周美元上漲 0.6%，且本月份已升值 0.92%。

多家外媒報導，白宮擬限制美國對中國的金融投資，包括要求在美國上市的中資公司下市，且限制美國政府退休基金投資中國股票市場。

美國經濟數據方面，8 月個人支出月增率僅增 0.1%，低於預期之 0.3%，通膨數據 PCE 物價指數年增率持穩在 1.4%，亦持續低於聯準會 2% 目標水準。同時，8 月不含國防的耐久財訂單月減 0.2%。不過 9 月消費者信心出現改善，8 月個人收入也增加 0.4%。

費城 Fed 總裁哈克 (Patrick Harker) 認為，目前利率非常接近中性的適當水準了，消費支出仍有支撐，預估今年 GDP 仍將小幅高於 2%，Fed 不應再度降息，直到經濟下行風險出現明顯變化。

Rabobank 資深外匯策略分析師 Jane Foley 認為：「從 2018 年初開始，很明顯地，美元成為多數投資人的避風港，美元變得更重要了，這也解釋了為什麼是美國造成市場不確定因素，美元還是得到提振。」。

Standard Bank 的 G10 策略長 Steve Barrow 也觀察到，經濟與政策的不確定性，與美元指數的相關性正在明顯上升。顯示在近期全球多重不確定因素之下，美元漲勢仍將持續。

USD INDEX 日線 (來源: Trading Economics)

歐元兌美元前日創下 2017 年 5 月以來新低後，週五小幅反彈 0.17% 的，持續處於 1.1 之下，統計本周歐元下挫 0.85%。

Danske Bank 分析師表示，下周一、二即將公布通膨數據，儘管工資顯著回升，但過去兩年核心通膨一直徘徊在 1.0％左右，通貨疲弱仍然是歐洲央行的兩難選擇。下周 10 月 1 日歐洲央行將正式推出新的銀行間拆款指標利率€STR。

CIBC 外匯分析師指出，本周 PMI 數據的走軟，持續打壓歐元表現，儘管經濟放緩的原因仍主要來自境外因素所驅動。如果全球經濟成長於 2020 年可以出現改善，對歐元區經濟將明顯受亦，屆時歐元也將獲得提振。

EUR/USD 日線 (來源: Trading Economics)

截至週六 (28 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 99.113。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0938 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2269 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6738 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3221 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.94 日圓。