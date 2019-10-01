週二亞市美元持續強攻 澳幣、紐幣均寫波段低點

亞洲週二 (1 日) 外匯波動劇烈，在澳洲央行宣布降息 1 碼之後，澳幣先升後貶，美元走勢更猛，美元指數直衝 99.21，有向 100 叩關的氣勢。

澳洲降息後、澳幣紐幣均貶

澳洲央行中午宣布下調基準利率 1 碼，至 0.75% 的歷史新低，是今年繼 6 月、7 月之後的第 3 度降息。央行指出，預計長時間低利率是合理的，若有必要，將進一步放寬政策。

降息宣布之後，澳幣一度短線走高，但之後隨後持續下挫，甚至一度跌破 0.67 關卡，創 9 月 3 日以來最低，同時紐幣也大幅波動，並在澳洲降息後持續承壓，使紐幣創下 4 年低點，至 0.6225。

澳幣走勢 (圖表取自 Investing.com)

IG Markets Ltd. 駐墨爾本分析師 Kyle Rodda 表示，外匯交易員正在賣出澳幣，預期到 2020 年還會進一步放鬆貨幣政策。

美元指數續升

挾此餘威，衝量 6 種貨幣的美元指數隨即強漲，最高升至 99.21，接近上個月觸及的兩年高點 99.33。至台北時間下午 17:00，美元指數報 99.178，日內漲幅 0.16%。

美元指數創高 (圖表取自 Investing.com)

事實上，除了兌紐澳之外，即使近期強勢的日圓，今天兌美元也小幅下挫。日本央行最新公布的短觀報告，日本大型企業製造業企業信心跌至 6 年低點。

美元兌歐元週一觸及兩年高點後，週二亞市略微下滑，歐元兌美元匯率暫報 1.0890 美元。週二下午最新出爐數據，歐元區 9 月 CPI 年率初值放緩至 0.9%，未達預期值 1.0%，與歐洲央行「略低於 2%」的目標相差甚遠。

美元強勢之下，週二下午英鎊重回 1.2300 下方，同時瑞士法郎和瑞典克朗也受到壓力，此前這兩國的採購經理人指數大幅下跌，表明這兩個國家的製造業都在萎縮。