美股盤後 — 美股狂跌！Q4 暗黑開局 美製造業指數創十年新低

週二 (1 日) 華爾街第四季開局不利，美國供應管理協會 (ISM) 公布的美國 9 月製造業採購經理人指數跌至 47.8%，創下十年新低，美股四大指數集體狂跌，道瓊與標普指數跌幅達 5 週來最高。

週二 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊下跌 343.79 點，或 1.28%，收 26573.04 點。

那斯達克指數下跌 90.65 點，或 1.13%，收 7908.69 點。

標普 500 指數下跌 36.49 點，或 1.23%，收 2940.25 點。

費城半導體指數下跌 14.55 點，或 0.93%，收 1544.20 點。

標普 11 大板塊全面血染，工業、能源與材料板塊領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股漲跌互見，蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.28%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.73%；臉書 (FB-US) 下跌 1.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.015%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.24%。

半導體類股以賽靈思領跌。由於美中貿易戰持續，華為等中企將提高智慧手機和 5G 基礎設施元件於中國生產，為賽靈思帶來負面消息。

KeyBanc 將賽靈思 (XLNX-US) 股票評級下調至「持股觀望 (Sector-Weight)」，目標價下修至每股 130 美元，其股價週二下滑 4.03%

安森美 (ON-US) 下滑 2.34%；思佳訊 (SWKS-US) 下滑 2.32%；英特爾 (INTC-US) 下滑 1.49%；高通 (QCOM US) 下滑 1.06%；AMD (AMD-US) 下滑 0.79%；Nvidia (NVDA-US) 下滑 0.040%；AMD (AMD-US) 下滑 0.79%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.53%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.84%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.91%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.81%。

資金避險情緒高漲，湧入債券市場，美債殖利率下滑，金融股同步收低，富國銀行 (WFC-US) 下跌 2.74%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 2.50%；摩根史丹利 (MS-US) 下跌 3.00%；高盛 (GS-US) 下跌 2.19%。

焦點個股

Sanford C. Bernstein 分析師下調蔚來汽車目標價至每股 0.90 美元，由於蔚來燒錢速度是特斯拉的四倍，擔心其現金流即將用盡，(NIO-US) 週二暴跌 15.38%，連續 8 個交易日走跌。

券商嘉信理財 (Charles Schwab) (SCHW-US) 宣布 10 月 7 日起取消美加地區線上股票買交易佣金，其股價下滑 9.73%。



華爾街分析

美國供應管理協會 (ISM) 週二 (1 日) 公佈的美國 9 月製造業採購經理人指數 (PMI) 跌至 47.8%，創下十年新低。

ISM 製造業 PMI (圖片：Calculated Risk)

美國總統川普再度將矛頭指向聯準會 (Fed)，指責聯準會的高利率強勢美元與高利率導致，他們好可悲！

然而，ISM 主席 Timothy Fiore 在一份聲明中指出，貿易對製造業構成壓力。

Timothy Fiore 寫道：「製造業這訴說一些事實，這是全球經濟增長的綜合結果，我們已經打了一年半的貿易戰。這場貿易戰持續的時間越長，造成的損害就越大。」

美中貿易談判代表將於下週於華府開會，Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 在一份報告中寫道，美國和全球各國因為關稅而陷入製造業衰退。若現在僅是中國購買更多大豆，這絕非最好的策略，沒有智慧財產權的強力條款，這就沒有意義。