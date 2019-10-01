市場派持股超過10% 登報公告改為公開資訊觀測站全都露

金管會今 (1) 日發布證交法修正草案，明定任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司持股超過 10%，應向金管會申報及公告，且修法後，規定從現行的報紙公告，改為必須在公開資訊觀測站上公告。也就是說，未來若有公司經營權之爭，市場派若持股超過 10%，則必須在公開資訊觀測站資訊全都露。

金管會表示，依據證券交易法第 43 條之 1 第 1 項規定，明定任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司持股總額超過 10%，應向金管會申報及公告，申報事項有變動時也必須申報及公告。

金管會進一步表示，為提升資訊公開效果及踐行節能減碳，明定要於公開資訊觀測站公告，不採行報紙公告。

金管會說明，如果市場派持股取得人是公開發行公司，應依規定於公開資訊觀測站公告；如果市場派持股取得人不是公開發行公司，則應於期限內將應行申報事項送達被取得股份的公司派，由公司派代為公告。舉例來說，大同市場派取得大同持股超過 10%，如果市場派本身不是公發公司，就要請大同代為公告。

如果公司派不代為公告，證交所將處分公司派，初犯罰 1 萬到 3 萬元，一年內違規兩次或故意行為，則可罰 5 萬到 100 萬元，並另外開臨時密碼由市場派輸入公開資訊觀測站公告。至於市場派如果不提供資料由公司派公告，則違反證交法第 43 條之 1 規定，將罰 24 萬元到 480 萬元。

金管會強調，為使公司派知悉其股權結構變動情形，及為了有利證券交易市場監理目的，明定向金管會申報時，應以副本通知被取得股份的公司派、證交所或櫃買中心，新規定最慢將於下周開始上路。