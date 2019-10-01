挑選特定產業成分股 兩檔盤中即時指數今天上路

台灣指數公司今 (1) 日宣布，即日起將同時發布「微波高息精選 20 報酬指數」與「特選世代行動通訊報酬指數」兩項盤中即時指數，利用流動性、市值與獲利能力等指標篩選合格股票，其中電信龍頭中華電，同步入選兩檔指數成分股。

其中「微波高息精選 20 報酬指數」是以流動性、市值、獲利能力與股利品質等條件篩選合格股票，利用低波動指標、股利率指標進行排序，依市值選取 20 檔成分股。

台灣指數公司表示，「微波高息精選 20 報酬指數」在每年 12 月調整 1 次，目前最新一期指數權重前 10 大成分股包括：中華電、台塑、中信金、南亞、統一、富邦金、兆豐金、中鋼、聯電與永豐金。

根據指數編製規則利用 5 年的歷史資料進行指數回測，「微波高息精選 20 報酬指數」回測投資總報酬為 56.42%、年平均報酬率為 8.95%、夏普比率為 84.47%，均優於大盤表現。

至於「特選世代行動通訊報酬指數」是以國內手機中央處理器 (CPU) 上市品牌廠為主體，另從證交所產業分類中的「通信網路業」選取全曜財經資訊公司 (CMoney) 指數彙編分類中屬「電子中游 - 通訊設備」、「電子中游 - 網通」、「電子下游 - 電信服務」等股票，依市值排序挑選出具流動性及財務穩健度的 10 檔成分股編製指數。

台灣指數公司表示，「特選世代行動通訊報酬指數」每年 4 月定期調整一次，目前最新一期指數權重前 10 大成分股為中華電、聯發科、智邦、啟碁、中磊、智易、友訊、兆赫、眾達 - KY、台揚。

觀察近 6 年期間「特選世代行動通訊報酬指數」回測績效，總報酬為 61.17%、平均股利殖利率為 4.78%，均優於大盤與通信網路產業表現。