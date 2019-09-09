加大庫存避免貿易戰打擊？中國8月黃豆進口量寫15個月高點

全球最大的黃豆買家中國，今年 8 月份進口量較上個月增加 9.7%，來到近 15 個月高點，凸顯面臨與美國貿易的不確定性下，中國正加大採購力度來建立庫存。此外，早期預訂的貨物延遲清關，也是部分原因。

中國海關數據顯示，中國 8 月共購買 948 萬噸大豆，為 2018 年 5 月以來最高。相較之下，今年 7 月進口量為 864 萬噸，而去年同期為 915 萬噸。

以今年 1-8 月計算，進口總量較去年同期下滑 9.2%，至 5632 萬噸。

產業門戶網站 Cofeed.com 分析師 Xie Huilan 表示，一些來自美國的貨物沒有及時裝貨，只能在 8 月份清關。

在美中貿易戰惡化以來，北京在去年 7 月宣布反制措施，對黃豆等美國農產品加徵關稅，進口美國黃豆數量大減。而 8 月初緊張局勢再次升級，雙方於本月初均啟動新一輪關稅。

依據美國公布數據顯示，2017 年，美國向中國共出口 122 億美元的黃豆，至 2018 年，已急速減為 31 億美元。中國今年進口黃豆，主要轉由巴西、阿根廷供應。

市場預計，如果中美兩國在 10 月份的貿易磋商中取得進展，中國可能會恢復採購美國黃豆，若談判持無進展，中國可能會在第 4 季面臨黃豆短缺。

中國黃豆的需求，也因過去 1 年非洲豬瘟爆發而受到壓制。不過，在豬肉價格創新高，加上政府的激勵措施，可能逐漸提高農民的生豬養殖。儘管這可能需要 1 年多的時間，並且可能不會在短期內提振黃豆進口。