張錫：三大原因助攻台股可再過高 選股看三族群

台股自 5 月 3 日從 11097 高點回落後，持續在「萬一」之下盤整，但台積電 (2330-TW) 今 (1) 日爆量強攻，股價再創歷史新高，推升台股大漲超過百點，但是台股是否能進一步再創高點備受關注。投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫認為，台股挾三大原因助攻，「很快會再過高、一踹就過」，選股看好三大族群，包含 5G、半導體、高股息殖利率股。

張錫表示，台股 2019 年第四季不會太差，主要有三大原因，一是台灣是美中貿易戰的唯一受惠者；二是資金不虞匱乏，外資一直買超，且是境外資金回流，顯示資金持續寬鬆；三是基本面良好，現在亞洲許多國家 GDP 面臨保零生死戰，而台灣 GDP 還在往上升；因此預期「台股很快會再過高、一踹就過了」。

至於選股策略，張錫表示，看好半導體、5G、高殖利率股族群。

張錫指出，現在是負利率時代，台股高殖利率對外資是一大誘因，對民眾來說，也值得長期投資。他舉台積電為例，若是不會選股就買台積電就好，每年現金殖利率 3-4%，且現在是每季配息，拿到配息還可再投資，且台積電的技術製程在未來 3 年內無人能及，是很好的高殖利率投資標的。

雖然張錫看好台股很快就會攻過「萬一」再創高，但是仍有不可忽視的風險，他表示，美中貿易戰是邊妥協邊談判，因此不會馬上解決，是個長期議題，只是台灣是唯一受益者，未來 1、2 年台股展望還不錯。

只是，貿易戰下有些公司是有利的、有些則受害，雖然整體來看台灣是唯一受益者，但個別公司營運表現可能有落差，因此，「看對指數、選錯個股」是最容易發生的風險，建議可買 ETF 或基金比較簡單。