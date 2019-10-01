貿易衝突和國際情勢影響 德國今年出口恐損失300億歐元

美國總統川普推動「美國優先」貿易政策，再加上英國脫歐等情勢影響，導致全球經濟成長放緩且企業發展面臨不確定性，仰賴出口的德國經濟也為之所苦。根據德國工商會協會 (DIHK) 在週二 (1 日) 發布的調查顯示，德國企業對未來越來越感到悲觀，德國對出口業務的經濟預期甚至跌至十年低點。

DIHK 將德國國內生產總值 (GDP) 的成長預期從 2 月份的 0.9% 下調至 0.6%，接近政府所預期的 0.5%。 相較之下，在 2018 年，德國經濟成長了 1.5%。DIHK 指出，今年出口成長恐將損失 300 億歐元以上，

DIHK 總裁 Eric Sc​​hweitzer 表示：「德國經濟處於壓力之下。全球經濟的成長步伐顯著放緩，尤其在德國製造業中能感覺到。」他將製造業成長放緩和出口預期降低視為一項警訊。

Schweitzer 認為，德國國內零售業和建築業目前能夠支撐經濟，同時他也警告表示：「但是，投資和就業的進一步放緩，特別是製造業的投資和就業據表明，從長期來看，國內經濟將無法擺脫艱難的外部經濟環境因素。」

在上週，伊富經濟研究所 (Ifo) 曾表示德國經濟缺乏動力，並且德國 9 月出口預期降至 2009 年以來最低水準，是海外需求減弱以及英國脫歐不確定性正將德國推向經濟衰退的最新跡象。

為了應對德國將面臨的巨大「經濟和結構性」挑戰，Schweitzer 呼籲政府採取措施。他強調，政府需要更快地擴展流量和 IT 基礎架構。此外，德國稅法必須「去官僚化」，並且必須引入新的「現代稅法」，因為與其他工業化國家相比，該國公司將面臨更大的稅收負擔。