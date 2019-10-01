無脫歐協議未明朗 拖垮英國銀行業務至28年新低點

離英國首相強生承諾的無協議脫歐，只剩不到一個月的時間，英國尚未與歐盟達成脫歐協議，但卻已拖垮英國銀行業務。

根據 CBI 和會計事務所普華永道 (PwC) 週二 (1 日) 釋出的報告顯示，無協議退歐的威脅拖累英國金融服務業的利潤，和商業信心水平，調查顯示，在截至 9 月 30 日的三個月中，英國銀行的商業活動水平以 28 年來最快的速度下降。

該報告指出，英國銀行業務利潤下跌的速度是自 2009 年 6 月以來最快的，但銀行業的員工人數卻是 2006 年 12 月以來最快的增長，這可能是由於監管要求增加所致。

針對英國 83 家公司的季度調查發現，自 2008 年 9 月雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 崩盤的 2007-2009 年金融危機以來，今年度是英國金融服務整體業務的樂觀情緒最低點，已經連續下滑 15 個季度。

銀行、保險和投資基金為英國經濟帶來了數十億英鎊的稅收收入，但如果 10 月 31 日確實通過了無協議退歐，那麼倫敦與歐盟國家的銀行系統將失去直接存取的優勢，阻礙銀行業務發展。

CBI 首席經濟學家 Rain Newton-Smith 表示：「協議脫歐的威脅正在打擊英國市場信心」；英國的金融公司已花費數百萬英鎊在歐盟設立樞紐，以應對英國退歐採取的任何形式。