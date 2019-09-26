GfK：ECB降息 提振10月德國消費者信心

歐洲央行 (ECB) 本月中執行降息，同時宣布 11 月重啟 QE。德國智庫 GfK 今 (26) 日公布 10 月消費者信心指數，結果高於市場預期，顯示央行鴿派舉措提振消費者信心。

GfK 表示，儘管經濟放緩、英國脫歐以及貿易戰持續衝擊投資人，但 ECB 釋出寬鬆舉措，為消費者信心帶來部分影響，預估前瞻性指數將從 9 月份的 9.7，10 月上升至 9.9，優於市場預期的 9.7。

歐洲央行 12 日宣布降息，同時執行第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO)，提供銀行低利貸款，盼推動借貸需求，並稱將於 11 月 1 日起重啟 QE，規模為每月 200 億歐元。

GfK 數據整理

9 月消費者信心指數上升至 9.9，高於 8 月和市場預期的 9.7。

9 月消費者的經濟預期為 - 9，高於 8 月的 - 12。

9 月預期收入降至 46.8，低於 8 月的 50.1。

9 月的購買意願升至 55.1，高於 8 月的 48.8。

GfK 德國消費者信心指數 (圖：Trading Economics)

觀察指數的子項目，GfK 指出，消費者對經濟前景與購買意願皆有所提升，惟預期收入出現下滑。

本週二 (24 日)，Ifo 發布優於預期的商業景氣數據，9 月德國商業景氣在連續 5 個月下滑後有所回升，不過 Ifo 認為，儘管經濟前景預期改善，仍無法完全避免衰退風險，德國經濟依舊可能在第 3 季出現衰退。