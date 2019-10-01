惠譽：預期2020年全球GDP將跌至8年來新低

信用評級機構惠譽 (Fitch) 對全球經濟成長做出了預測，預期全球 GDP 成長將在 2020 年跌至 8 年來新低，2021 年可望回升，惠譽表示，美中貿易戰的升級是造成經濟成長放緩的根本原因。

美中貿易戰急速加劇，加上英國無協議脫歐的風險等不確定因素，正衝擊著全球經濟前景。惠譽預期，今年全球經濟成長將從 2018 年的 3.2%，下跌至 2.6%，明年將進一步放緩至 2.5%，創 2012 年來新低。自今年 6 月起，已經有 16 個國家將明年的經濟成長預期下調。

全球 GDP 預測 (圖片：惠譽)

此外，惠譽也大幅下調未來 18 個月中國和歐元區的 GDP 預期，今年中國 GDP 成長預期將下跌至 6.1%，2020 年將續跌至 5.7%。此外，歐元區 GDP 成長今年則預期為 1.1%，明年也僅為 1.2%。美國今年 GDP 成長則預期為 2.3%，明年預期下跌至 1.7%。

有分析師認為，中國經濟的放緩對全球經濟的影響逐漸明顯，也是歐元區近期經濟成長低於預期的原因之一。德國第 2 季 GDP 陷入萎縮是一項明顯的指標。

惠譽首席經濟學家 Brian Coulton 表示，30 年代以來，政府的貿易政策幾乎很少能對全球的經濟前景帶來如此深刻的影響。

在先前，世界銀行行長 David Malpass 曾表示，全球經濟放緩的程度加劇，將會超出先前預期。此外，Malpass 也表示，大量的負殖利率債券也表明了未來經濟成長的放緩。

Malpass 認為，大量資金鎖定在低利率的債券上，資本投資不溫不火，意味著「隨著當前資本存量的惡化和疲憊，經濟成長將維持放緩，尤其是在發展中國家。這對世界銀行來說是一個挑戰。」