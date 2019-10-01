日本央行短觀：製造業連3季走衰、出現6年來低點

日本央行在週二 (1 日) 公布了最新的「企業短期經濟觀測調查」(短觀) 報告。在最受矚目的，反映日本大型製造業在景氣判斷方面的指數，較上次的調查結果滑落 2 個點數，指數來到「正 5」，這是連續第 3 季出現衰退的情況，也是自 2013 年 6 月 (指數為正 4) 以來，在相隔約 6 年後的低水準。

而在 3 個月後的「先行」看法方面，調查結果得到的數字為「2」。顯示在看法上趨向悲觀。

日本央行的短觀報告，是以日本國內約 1 萬家企業為調查對象，每 3 個月針對景氣現狀及未來走向，向各家企業詢問看法後，從企業在景氣看法方面回答「好」的比例，在扣除回答「不好」的比例後計算出指數，來作為景氣判斷的依據。

這次調查進行到 9 月底止，在最受關注的日本大企業的製造業指數方面，是日本在 2013 年出現通貨緊縮、日本央行著手實施大規模貨幣寬鬆政策以來，表現最差的一次。

(圖片：翻攝自日本央行官網)

受美中貿易戰的發展趨於長期化，以及全球各國經濟出現放緩的影響，在日本汽車產業與生產用機械等出口方面，皆出現了明顯衰退。

除此之外，在日本大企業的非製造業方面，指數也較上回的調查結果下滑了 2 點，來到正的 21 點，出現近 2 季以來的首度惡化。

而在「先行」方面的數字則為「15」，優於製造業。然而這樣的結果，也凸顯了日本企業對消費稅調漲所帶來的影響有所警戒。

日本央行也將參考這次的調查結果，在 10 月底的金融政策決定會議上，商討實施進一步貨幣寬鬆政策的必要性。