別一昧追捧美債了！分析師：當心漲勢可能漸失動能

週二 (24 日) 美國公債再度大漲，5 年期、10 年期美債殖利率下跌都超過 4%。近來美國總統川普的貿易政策不確定性，令市場擔憂經濟衰退即將來臨，不過分析師提醒，市場似乎忽略了近期美國經濟數據多超出預期的表現，美債是否能維持漲勢，需保持警惕。

Smith Capital Investors 全球總經分析師 Lindsay Bernum 認為，美國的經濟基礎仍然完好無缺，基本面數據顯示，GDP 仍以 2% 的速度維持增長。

Lindsay Bernum 指出，當投資者開始意識到，經濟數據不如預期的糟糕，反而超出預期時，政府公債可能會遭到拋售。

根據 FactSet 數據顯示，截至 9 月 23 日，美國花旗經濟驚奇指數為 +44.7，創下 2018 年 4 月以來最高值，今年 6 月時，這個數據為 -68.3。這項指數計算經濟數據超出或低於分析師的預期情況。

下圖顯示，美國公債值利率變化與花旗經濟驚奇指數的相關走勢。由圖中可以看出，兩者在歷史上的相關性非常高。過去幾周儘管驚奇指數已經反轉走高，但 10 年期公債值利率整體趨勢仍續下行，也使分析師認為，美債殖利率接下來回彈可能性，相對提高。

藍: 花旗經濟驚奇指數 紅: 10 年美債殖利率 13 周變化 (來源：yardeni)

加拿大皇家銀行首席經濟學家 Eric Lascelles 在報告中寫到：「正面的經濟驚喜，是非常重要的，市場現正努力消化已知的訊息並進行定價。從這個邏輯來說，積極的經濟驚喜，代表了市場過去尚未定價的事情，因此會讓市場上漲的幅度意外升高」。

不過 Eric Lascelles 仍提醒，投資者也不能將驚奇指數的上升，認定為經濟基本面的徹底改善，因這可能反映了分析師過度悲觀的情緒，導致市場在美債殖利率倒掛的同時，過度降低了經濟增長的預估。

SLC Management 投資組合經理 Peter Cramer 認為，市場對全球經濟增長的擔憂，以及地緣政治等問題，讓美債持續成為焦點，不過一旦地緣政治的不安情緒平息下來，市場可能會轉為聚焦美國經濟基本面的表現，那麼美債屆時可能會承受壓力。