南亞科本周公布營收 本季可望上看150億元

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 本周將公告 9 月與第 3 季營收，由於第 3 季旺季效應優於預期，南亞科已上調位元銷售量季增幅至逾 25%，外資看好，南亞科 9 月營收將較 8 月持續走揚，第 3 季營收上看 150 億元。

南亞科 7、8 月營收共達 97.98 億元，其中，8 月受惠旺季需求增溫，銷售量月增 7-9%，使營收月增 14％，達 52.22 億元，創近 9 個月高點，也因 DRAM 供需逐步平穩，南亞科 9 月初時，上調第 3 季位元銷售量季增幅度，由 14-16% 上調至逾 25%。

不過，美系外資指出，從通路消息來看，中國市場新筆電與智慧型手機訂單動能強，南亞科第 3 季位元銷售量表現可望更強勁，季增幅上看 3 成，預估南亞科 9 月營收將較 8 月進一步攀揚，第 3 季單季營收上看 150 億元，每股純益估將超過 0.9 元，稍優於第 2 季表現。

外資看好，南亞科今年下半年在新訂單增加下，位元銷售量成長動能強勁，庫存也可望在第 4 季末回歸合理水位，樂觀看待明年銷售表現，重申買進評等，並將目標價由 80 元上調至 95 元。

南亞科總經理李培瑛日前也說，第 3 季旺季效應優於預期，包括伺服器、PC、消費型電子終端產品及手機等各應用領域，需求均相當不錯，第 4 季需求也可望與第 3 季持平，對後市營運樂觀看待，並看好第 4 季 DRAM 合約價有機會較第 3 季反彈走強。