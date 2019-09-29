〈觀察〉 財團法人、公益信託免稅標準修法牛步 防堵財團避稅成空談

為避免大型企業透過財團法人、公益信託避稅，維持租稅公平，財政部擬透過法規，強制規範財團法人與公益信託的公益支出必須達一定標準才能免稅，但卡在外界反彈聲浪過大，光是財團法人的免稅子法至今仍躺在行政院遲遲無法公告，而公益信託更因財政部、法務部缺乏共識，想要在本會期完成修法，恐怕難如登天。

財團法人與公益信託免稅規定，讓大型企業與財團享有「免稅金牌」，以財團法人為例，部分企業會把財團法人當成控股機構，每年獲配上億元股息卻不用繳稅，形成租稅漏洞；公益信託也因為未強力規範公益支出比例，而出現假公益之名，行逃稅之實的亂象。

為整頓財團法人與公益信託組織的避稅漏洞，立法院去年正式通過《財團法人法》，財政部也配合修訂子法，拉高財團法人公益支出的免稅門檻，杜絕財團規避稅負亂象，但可惜的是，相關子法目前仍躺在行政院，至今尚未公告，《財團法人法》仍無法發揮真正作用。

至於正在修法的《信託法》關於公益支出的免稅門檻，則卡在財政部與法務部對於公益支出的免稅標準尚無共識，財政部認為應比照財團法人規定，須將 6 成孳息用於公益，但法務部對於支出比例則有疑義，由於本會期為第 9 屆立委最後一次會期，加上適逢預算會期，公益信託在部會缺乏共識、會期將屆的情況下，想要完成修法恐難如願。

據了解，財團法人法關於免稅標準的子法遲遲無法上路，原因在於提高支出比例才能享有免稅優惠，對於擁有財團法人的企業衝擊甚鉅，引發民間反彈聲浪，因此暫緩實施。

但對照行政院對於廢止印花稅的超高行政效率，在長期穩定的替代財源還沒有著落前，不顧地方政府反對，就執意砍掉隸屬地方稅源的印花稅，對於財團法人法與公益信託的免稅門檻修法卻慢如牛步，政府想透過修法防堵財團鑽法規漏洞避稅，恐淪為空談。