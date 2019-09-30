【馮冠華專欄】估計恆指下試25700屠牛

今天不作推介

1) 上週五港股市況總結 ：恆指上週五再次受壓。指數低開 64 點後，最多曾下跌逾 200 點，低見 25841 點，最終以 25955 點收盤，下跌 87 點。成交金額只有 531 億，按日減少 24% 並創今年第二低，僅次於今年 4 月 2 日的 410 億元。港股通南下關閉，滬深股通北上為淨流入，金額約人民幣 3.1 億。藍籌 14 升 33 跌 3 持平。板塊方面，本地二線地產及體育用品股表現較好。做空方面，佔大市成交再上升至 15.3%。牛熊證街貨最新比例為 49:51，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 60:40。重貨區方面，熊證在 26400-26449，牛證在 25700-25749。恆指期貨夜市收報 25669 點，下跌 319 點，低水 286 點。港股 ADR 下跌 220 點，相等於恆指 25734 點。

簡評 ：筆者上週五身在台灣，對中港股市當天的走勢，沒有太大的理解。看到港股的成交，在南下資金缺席下創今年的第二低，相信上週五的港股，或可以用悶局一場來形容，只見少數近日的明星股如美團點評（3690）及思考樂（1769）等繼續造好，其餘的參考性也許也不高。注意上週五晩傳出美國或考慮限制中國投資（見點 2），雖然消息並沒有被確認，但美國上市的中概股、美國三大指數、人民幣、港股夜期及 ADR 全部低收，今天恒指低開似是無可避免了。

筆者認為美方限制中國投資，可算是核彈式武器，和中國大舉出售美債可以相比，而兩者均是傷人不利己之行為，相信現時的中美關係應談不上這麼惡劣，估計這次亦是傳媒的傑作，配合在十月中新一輪的中美談判，又或是分散川普被彈劾的注意力而來而已。留意美股週五雖因此而下跌，但跌幅尚算溫和，市場的反應或多或少可告知消息的真偽。至於港股，一向也是先天下之憂而憂，即使美國財政部已否認傳聞，但在預計低成交下，先借勢屠牛會是可想像的劇本。

香港週末的社運，仍是火頭處處，毫無進展。筆者的主觀意願，希望國慶日是個拐點，蒙面法亦似是刻不容緩。至於對市場的影響，週末的一切只不過是近日重複的常態，極其量可視為弱市下的助燃劑罷了。

今日市場的焦點，包括中國 9 月 PMI 數據，與及百威亞太 (1876) 的首日交易表現。個股方面，可留意發現油田的中石油（857），以及德視佳（1846）及滔搏（6110）上市的影子股希瑪眼科（3309）、藥明康德（2359）及寶勝（3813）。由於假期在即，且市場變數頗多，今天不作推介了。

2）彭博引述消息人士稱，白宮官員正商討限制美國投資者對中國的金融投資，包括要求在美國上市的中資公司退市，以及限制美國政府退休基金在中國股票市場投資，具體方案尚待研究，而任何計劃仍需川普批准。惟據川普已同意開展有關討論，並正探討如何限制美國股票指數納入中資股的比重。

美國財政部官員上週六（28 日）否認傳聞，指華府暫無意要求中方退市。（信報 + 東方日報）

3）為避免聯邦政府在 2019 財年結束之際陷入「停擺」，美國總統特朗普簽署一份短期撥款案。該份短期撥款案日前先後在國會眾議院和參議院通過，將支持美國聯邦政府運轉至今年 11 月 21 日。（信報）

4）美股上週五市況總結：受限制美國投資者對中國的金融投資傳聞影響，美股三大指數下挫，當中道指下跌 71 點，標指和納指則分別下跌 0.53% 及 1.13%。十年期債息報 1.687%，美滙指數在 99.13，紐約期油最新報 56.18 美元。

5）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：

百威亞太 (1876) 今天掛牌，其暗盤價收報 27.3 元，較招股價高約 1%。富時指數指出，其將在百威亞太完成上市後，快速納入其全球股票指數。另外，港交所亦指在百威上市首日，即提供期貨、期權以及衍生權證上市，並可認可賣空。

德國眼科公司德視佳（EuroEyes）（1846）今天起招股，招股價介乎每股 6.2 元至 8.8 元，每手 1000 股。德視佳主要收入來源為視力矯正服務，包括港人熟知的激光手術如全飛秒（Smile）及半飛秒（Lasik），亦有眼內隱形眼鏡手術（ICL）。公司於 2013 年進入內地市場，現時過半收益依然來自德國，但內地市場所佔收益近兩年增長快速，於去年已佔總收入 28.2%。截至去年 12 月 31 日，公司錄得 4296 萬歐元（約 3.68 億元）收益，按年上升 16.2%。去年期內溢利錄得 429 萬歐元（約 3676 萬元），按年大幅倒退 50%，主要是由於 2017 年公司錄得大宗其他收益所致，去年毛利依然錄得 33% 的升幅。

中石油（00857）公布，非常規油氣領域的勘探取得重大成果，在跨越中國甘肅、陝西、山西、內蒙古、寧夏五省區的鄂爾多斯盆地新增探明地質儲量 3.58 億噸。公司指，在鄂爾多斯盆地長 7 生油層勘探獲得重大發現，新增探明地質儲量 3.58 億噸，預測地質儲量達 6.93 億噸，意味發現了 10 億噸級的慶城大油田。另外，中石油亦在四川盆地頁岩氣勘探獲得重大進展，在長寧 - 威遠和太陽區塊新增探明頁岩氣地質儲量 7409.71 億立方米，累計探明 10610.3 億立方米，形成了四川盆地萬億方頁岩氣大氣區。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/