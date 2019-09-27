里奇蒙Fed：政治、貿易不確定性如坐「雲霄飛車」威脅經濟

美國經濟情勢持續面臨不同因素的擾動，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁 Thomas Barkin 在週四 (26 日) 表示，美國經濟和勞動力市場持續強勁，但存在「若干不利因素」，尤其是貿易和政治方面的不確定性，將會影響商業信心。

Barkin 表示：「我最近對我們如坐雲霄飛車般的經濟情況感到特別憂心。如今面對英國脫歐、美中正在進行貿易談判、中東的緊張局勢和政治重大消息，企業很難有穩固堅實的基礎。」

此外，Barkin 也表示，中國的國內生產總值成長已放緩，而歐元區則停滯不前。存在的疲軟很有可能會影響美國並帶來風險。他認為，2018 年的風險是經濟過熱。但是近期以來的市場寬鬆政策並不意味著經濟衰退即將來臨，也不意味著我們處於長期的寬鬆政策中。

此外，Barkin 也對美國債務的上升感到擔憂。他表示：「我現在確實擔心當今龐大的聯邦預算赤字對我們抵禦經濟衰退能力的影響。」

美國聯邦政府歷年預算赤字表現 圖片：PGPF.ORG

在先前，美國達拉斯聯準會銀行總裁 Robert Kaplan 亦認為，需要觀察的是，在全球經濟成長放緩、美國製造業疲軟以及美國商業固定投資疲軟的情況下，如果這樣的疲軟蔓延到整體經濟的其他領域，蔓延的程度是否會導致六個月內出現一、兩份疲弱的就業報告，因而使得消費者信心動搖，進而出現衰退的現象。

小摩 (JPMorgan Chase) 經濟學家 Michael Feroli 則曾表示，美國經濟正處在古典週期後期 (classic late-cycle)，並預期經濟的放緩將促使美國聯準會在今年內再度降息。