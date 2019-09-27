美股早盤 — 美光暴跌費半倒地、金融股普漲 道瓊近乎持平

週五 (27 日) 由於華為豁免令恐於 11 月 19 日到期後不再延長，加上美光財測不利，美國際貿易委員會 (ITC) 受理格芯調查台積電等多家科技公司，科技、晶片股賣壓出籠， 那指、標普與費半三大指數早盤走跌。

富國銀行新任執行長出爐，金融類股普漲，消弭科技股跌幅，道瓊早盤近乎持平。

截至台北時週五 (27 日) 晚間 10 時 15 分許：

道瓊指數上漲 6.90 點或 0.03%，暫報 26898.02 點

那斯達克下滑 29.53 點或 0.37%，暫報 8001.13 點

標普 500 指數下滑 2.70 點或 0.10%，暫報 2974.92 點

費半指數下跌 17.16 點或 1.09%，暫報 1562.90 點

十年期美債殖利率上漲 0.009 至殖利率 1.694%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 0.43% 至每桶 56.17 美元

布蘭特原油下跌 0.65% 至每桶 62.33 美元

黃金下跌 1.00% 至每盎司 1500.05 美元

美元指數下跌 0.01% 至 99.13 點

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股

美光 (MU-US) 2020 財年第一季財測低於華爾街預期，該公司表示，儘管有跡象顯示晶片需求回暖，但經濟和貿易的不確定性仍在。

美光股價週五開盤重挫逾 9%，拖累費半指數下滑逾 1%，應材 (AMAT-US)、Nvidia (NVDA-US) 和台積電 ADR (TSM-US) 等晶片股同步走低。

富國銀行 (WFC-US) 週五任命 54 歲前紐約梅隆銀行執行長 Charlie Scharf 擔任富國銀行新執行長，激勵其股價開盤漲逾 4.5%。

今日關鍵數據

美國 8 月核心耐用品訂單月增率初值報 0.5%，預測 0.2%，前值 -0.5%。

美國 8 月個人支出月增率報 0.1%，預測 0.3%，前值 0.5%。

美國 8 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預測 0.2%，前值 0.2%。

美國 8 月耐用品訂單月增率初值報 0.2%，預測 -1.1%，前值 2.0%。

美國 9 月密大消費者信心指數終值報 93.2，預測 92.1，前值 92.0。

美國歷月核心耐用品訂單月增率。(圖片：tradingeconomics)

經濟數據好壞參半，美國 8 月個人支出幾乎沒增長，意味美國消費市場在第二季大幅加速後走向放緩，但核心耐用品訂單月增率在 8 月達 0.5%，優於預期的 0.2%，美國 9 月密大消費者信心指數終值也有所提高。

華爾街分析

《CNBC》週四報導，美中高層級貿易談判傳出將於 10 月 10 日華府登場，為期兩天。中國外交部長王毅週四於聯合國大會上表示，中國願意購買更多美國產品。

摩根大通資產管理全球市場策略師 Hugh Gimber 週五表示：「貿易談判對市場來說，這仍然是最重要的問題。過去幾週我們聽到的消息，我認為是美中雙方釋出善意，努力在未來幾週內展開更具建設性的談判。」

老牌外匯經紀商 Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「由於川普總統高度關注彈劾程序和吹哨者身分，市場預計，這漫長的彈劾過程可能會加速貿易協議在感恩節前提早達成。」