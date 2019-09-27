蘋果通過新專利：攻未來智慧家庭計畫

美國專利商標局於近期發布了蘋果 (AAPL-US) 涉及「模組化牆面系統」的相關專利申請，這也是蘋果的下一代智慧家庭計劃的重要項目之一。

隨著物聯網 (IoT) 技術在現代家庭中日趨普遍，智能燈具、智能安全系統、智能娛樂系統、環境控制系統也日趨定制化及整合化。 。

智慧家庭目前仍須面對一些挑戰。例如，不同品牌之間的差異及不相容的問題、不同的連接級通信協定、佈線和連接器類型、硬體 / 軟體配置等前置作業可能會讓多數消費者望之卻步。

此外，設備的汰舊換新也是問題之一。但仍期許整體系統可以使消費者能以更輕鬆和友善的方式自訂、擴展及配置。

模組化牆面系統

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

根據蘋果專利，某些應用將涉及一種配置於建築物，如住宅、商業或工業場所的模組化可配置系統。該系統可以自動且動態地配置建築物的整體環境。

諸如電源插座、電燈開關、傳感器裝置等模組化元件，皆可以被配置成可與主機互換，且可非破壞性地連接和分離。

一些應用的硬體元件可包括磁力計、加速度計及不同的天線等。

該系統將設定特定主機為如大腦般的中央處理單元，負責處理異地雲端運算，以及處理距離或方位等數據。

例如，將照明控制開關安裝在特定主機中，系統可以自動配置及控制特定房間中的特定照明元件，而這僅是此專利眾多可能應用中的一個簡單舉例。

模組化元件可以包括如恆溫器、電源插座及各式傳感器模塊等。主機單元可以包括電源模組及通訊模組等。

另外也可以透過網路的佈線配置有線及無線網路，並利用網路連結到到主機單元。

美國專利局發布的蘋果字 20190296506 號專利申請於 2019 年第一季提交。有鑑於此僅為專利申請，相關產品的上市資訊仍無從獲知。