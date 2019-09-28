比特幣再下探一度跌破8000美元 挑動10大競爭幣 觸及6個月新低

9 月 24 日，比特幣盤中在半小時內崩跌 9%，幣價跌破 9,000 美元關卡並觸抵三個月低點。過去 24 小時，市值最高的比特幣一度跌破 8,000 美元，加密貨幣市場再次迎來下跌行情。

《CoinDesk》數據顯示，就在比特幣連續下探引發市場拋售後不久，包含萊特幣（LTC）、EOS（EOS）、幣安幣（BNB）和恆星幣（XLM）在內的 10 大競爭幣也分別觸及 6 個月以來的最低點。

瑞波幣（XRP）於 9 月 24 日跌至 0.22 美元，觸及兩年以來最新低點，成為排名前十內本週單日跌幅最大的加密貨幣。另外，比特幣現金（BCH）、Bitcoin SV（BSV）和以太幣（ETH）跌至 4 個月低點後所遭受的損失最小。

此外，根據加密貨幣總市值（不包括比特幣）來衡量，自 9 月 24 日以來總共有 160 億美元從市場中流出。過去 24 小時，交易額排名前 10 的加密貨幣分別是：USDT（172.63 億美元）、比特幣（166.50 億美元）、以太幣（69.06 億美元）、萊特幣（21.80 億美元）、EOS（16.42 億美元）、比特幣現金（15.52 億美元）、瑞波幣（13.02 億美元）、以太坊經典（6.20 億美元）、TRON（3.54 億美元）和 TrueUSD（3.50 億美元）。

加密貨幣研究機構 Arcane Research 認為，隨著芝商所（CME）比特幣期貨合約結算日將至，比特幣價格有可能進一步下跌。因為在過去 20 個結算日中，有 15 個結算日中比特幣收跌，平均跌幅為 2%。Fundstrat 創始人 Thomas Lee 則表示，標準普爾 500 指數和比特幣的走勢密切相關，「比特幣的低迷發生在股票市場的拋售之後。在比特幣重新走強之前，標準普爾 500 指數需要創下新高」。

這篇文章 比特幣再下探一度跌破 8 千美元！挑動 10 大競爭幣觸及 6 個月新低 最早出現於 區塊客。

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