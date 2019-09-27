英特爾推二代Optane記憶體 新墨西哥廠實現自主生產

英特爾 (INTC-US) 週四 (26 日) 於南韓首爾舉辦 2019 年 Memory and Storage Day，會上宣布發行第 2 代 Optane DC 持續性記憶體 (DCPM) ，且將交由位於新墨西哥州的新建工廠自主生產，向三星電子和 SK 海力士兩大晶片巨頭展示發展野心。

除了第 2 代 Optane DC DCPM，英特爾也公布新款資料中心固態硬碟 (SSD)。該硬碟基於 144 層四階儲存單元 (Quad Level Cell，QLC) NAND 快閃記憶體，旨在回應數據中心與電腦用戶在更多階儲存單元的技術需求。

英特爾在本次會上揭開位於新墨西哥州的記憶體生產線，在這之前，該公司一直在美光的工廠生產 Optane，新建工廠將助其實現自主生產。

2017 年，英特爾與美光 (MU-US) 共同開發 Optane 技術，兼具 DRAM 與 NAND flash 晶片的優點，即使運作途中電源中斷，仍可以保證數據安全並維持高階處理速度。

英特爾資深副總裁 Rob Crooke 表示，競爭對手在 128 層 NAND flash SSD 的產能不是很高，指出自家產能相對成熟，有望在明年實施量產，對其半導體策略具有高度信心。

此外，Crooke 還暗示可能結合 Optane 記憶體與中央處理器 (CPU) 發展封裝技術 (in-package technology)，但未深入解說相關細節。

Crooke 稱該公司將奉行平台戰略，透過記憶體晶片將系統的最大潛能發揮出來。專家認為，英特爾希望透過展示高端技術，尋求和行業巨頭三星電子及 SK 海力士競爭。

產業人士稱，目前英特爾在伺服器市場獨霸龍頭，若再將觸角伸向記憶體市場，三星電子與 SK 海力士的業務發展勢必遭受重擊。

目前除了向微軟、戴爾、甲骨文以及百度等多家大型國際企業提供 Optane DCPM，英特爾也同時向韓國現代汽車、Naver 及 Netmarble 提供 Optane 產品。

現代汽車計劃在研發領域使用 Optane 技術來發展自動駕駛和智慧汽車市場，而 Naver 將通過英特爾推出的第 2 代 Xeon 處理器和 Optane DCPM，提升其在雲端領域的競爭力。