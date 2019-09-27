豐田、速霸陸相互投資 強化雙方合作關係

《日本經濟新聞》週五 (27 日) 報導，豐田汽車 (7203-JP) 將提高對速霸陸 (7270-JP) 的投資金額，出資比例將由目前的 17% 拉高至 20%。而另一方面，速霸陸也將入股豐田。未來雙方將透過這樣的資本關係，來強化自駕車與其它技術的研發，以因應競爭愈來越激烈的汽車市場。

(圖片：Investing.com)

全球汽車產業巨擘的豐田汽車，在日前也已決定投資馬自達 (7261-JP) 與鈴木 (7269-JP) 等其它日本同業，未來日本的汽車產業也可能在豐田的主導下進行重整。

由於速霸陸適用日本權益法規定，其業績表現將隨出資比例，反映在豐田的合併財報上，在實質上等同納入豐田汽車集團。

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預計這兩家公司將在週五 (27 日) 的董事會上開會決定，以目前速霸陸的公司市值來看，來自豐田的追加投資金額將高達 700 億日圓以上。而速霸陸也將對豐田作出同樣程度的投資，在出資比例上未滿 1%。

在汽車產業「C.A.S.E.」(Connectivity、Autonomous,、Sharing/Subscription、Electrification) 的浪潮下，各家廠商皆投入大量資金，盼在技術上領先對手。

豐田與速霸陸，除了在自動駕駛與互聯汽車的合作，今後也計畫利用速霸陸拿手的四輪驅動 (4WD) 技術，來共同研發新的車款。也由於 4WD 在技術上的門檻很高，也將成為自駕車研發的重要基礎。此外，透過合作，可望節省大量研發費用，並讓技術發展更加迅速。

豐田在今年 8 月，宣布與鈴木進行資本合作。而豐田和馬自達之間，也有同樣的資本合作關係。

目前豐田與速霸陸，還有豐田出資 5% 的鈴木等，在每年的汽車銷售台數，合計約高達 1600 萬輛。