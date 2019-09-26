日本傳出製造啤酒與罐裝飲料用容器的 4 家製罐業者，在鐵鋁罐容器進行價格操作，針對這樣的企業聯盟的卡特爾行為 (Cartel Behaviour)，日本公平交易委員會也基於反壟斷法，向其中的 3 家業者們，處以超過 257 億日圓的罰款。

在這次事件當中，需支付罰款的廠商包含日本製罐大廠的東洋製罐、Universal 製罐，還有北海製罐共 3 家公司。

日本數家製罐廠涉聯合行為 遭處鉅額罰款。(圖片：AFP)

根據日本公平交易委員會的說法，上述 3 家公司與另一家廠商大和製罐，至少在 2010 年起的 6 年以上時間，會因原物料價格變動，或在客戶要求提出報價的時候，會先私底下進行調整，不當的提高罐裝容器價格。而這樣的行為，也違反了日本反壟斷法的相關規定。

由於大和製罐對這樣的聯合行為進行自主申告，也在此次事件中避免受罰。而其它 3 家公司，除了需支付超過 257 億日圓的罰款，為避免類似情事再度發生，日本公平交易委員會也下達了排除措施的命令。

這 4 家製罐廠，在日本 4 大啤酒業者所使用的鐵鋁罐容器方面，拿下了絕大多數的市占。營收約達 2000 億日圓以上。

而在 3 家受罰的業者當中，東洋製罐表示「會嚴肅並誠摯的接受審查結果。將仔細研究審查內容，慎重檢討今後的因應方式，並努力防止同樣的事情再度發生」。