〈車市〉裕日車日系進口新車LEAF、ALTIMA開賣 預接單優預期

裕日車 (2227-TW) 今 (25) 日宣布，推出 NISSAN 全球電動車銷售冠軍 LEAF，以及替代原本國產 TEANA 的日系進口車款 ALTIMA，裕日車總經理李振成表示，LEAF 預接單價 150 萬元，已獲 80 台預接訂單，今年配額僅 127 台，預計很快就會完銷，而 ALTIMA 也獲預接單達 300 張，優於預期。

李振成說明，LEAF 目前一年產能僅 10 萬台，且在全球熱銷的態勢下，預計到明年，台灣市場仍將維持每個月僅 10 台的配額。

為因應電動車款開賣，裕日車已在全台 23 個保養廠和 9 個展示間設有標準充電站，李振成也指出，快充站則預計年底前於北中南各設置 1 個據點。

另一方面，ALTIMA 強打搭載世界首顆量產可變壓縮比引擎，為越級旗艦轎跑，售價 116.9 萬元起，今年配額共 400 台，預接單已達 300 張，優於原預期熱銷，因此，裕日車接下來將向原廠積極爭取將配額倍增至 1200 台。

裕日車說明，NISSAN LEAF 裝載日產獨家電池科技 40kWh 鋰電池，最長行駛距離可達 311 公里，而行車安全上則搭載 NISSAN INTELLIGENT MOBILITY 智行科技。

全新 NISSAN ALTIMA 採用獲 WardsAuto 2019 全球前十大引擎肯定的全新 KR20DDET VC-Turbo 可變壓縮比直列四汽缸渦輪增壓引擎，與 INFINITI QX50 同款，可達成 13.7km/l 超節能一級油耗表現，受到國內車主青睞。