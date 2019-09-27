由於美中貿易戰升溫之故，日本工具機的訂單表現正急速下滑當中。日本工具機工業會 (JMTBA) 在 26 日，將 2019 年的預估訂單總額進行下修，原本今年 1 月所公布的預測金額 1.6 兆日圓，被調降至 1.25 兆日圓，大砍了 3500 億日圓。

如果屆時表現真的如同 JMTBA 所預測，日本 2019 年度的工具機訂單表現，將較上年度大減約 3 成水準，也是自 2009 年金融風暴以來的最大減幅。

工具機的訂單表現，被視為是反映全球製造業在投資意願上的指標。JMTBA 的會長，東芝機械董事長飯村幸生表示：「由於美中貿易摩擦的迅速、長期化發展，要達成當初目標變得困難。」2019 年 1 ~ 8 月的訂單總額，較去年同期減少 30.6% 至 8716 億日圓，幾乎只有 1 月所公布年度訂單金額預測的一半水準。

8 月份的訂單總額 (終值)，較去年同期減少 37% 至 884 億日圓，連續 11 個月遜於去年同期表現。而單月訂單金額低於 900 億日圓的情況，也是近 6 年 4 個月以來首見。

特別是汽車相關行業的訂單表現低迷，最受到眾人矚目。一般認為，這樣的現象是因為車型改款不多，以成車製造商為主的投資計畫相繼延期所致。若從區域國別的表現來看，除了亞洲之外，日本出口到美國的工具機也減少了 32.4% 至 154 億日圓。

日本下修年度工具機訂單預測、恐創金融風暴以來最大減幅！

日本的工具機產額，僅次於中國和德國，在全球排名第 3。約有 6 成訂單來自日本國外，而高精度加工與自動化技術，則是日本工具機的強項。

在 2018 年由於中國在智慧型手機的加工需求擴大，日本工具機訂單總額創下 1 兆 8157 億日圓的歷史新高。然而同年秋天爆發美中貿易戰，來自中國電機、精密機械行業的訂單減少，到了 2019 年更擴及汽車及一般機械。

也有東京的金屬加工業者表示「在景氣的看法上突然惡化，今年無法決定買進機器」。

而在未來展望方面，飯村會長表示「預估要到 2020 年的 4 ~ 6 月左右，情況才會好轉」。雖然 5G 相關投資，還有各國政府的景氣刺激政策令人期待，但是前景不明的情況依然令人憂心。