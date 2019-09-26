金管會認可4大投信符合躍進計畫 可享優惠加速發基金

金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，因此發布「鼓勵投信躍進計畫」，金管會今 (26) 日宣布，認可國泰、元大、復華及富邦等 4 家投信事業，符合躍進計畫一定條件，復華投信為首次進榜，4 家公司可以採優惠措施加速發展基金業務。

金管會表示，4 家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失之「基本必要條件」、面向一「投研能力」及面向二「國際布局」，至面向三「人才培育」則有元大、國泰及復華投信符合相關指標。

另有 3 家投信事業符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，包括：元大投信持續將其 ETF 技術輸出馬來西亞、泰國及韓國，並擔任國際資產管理公司 ETF 技術顧問；國泰投信截至去 (2018) 年底，母公司國泰金控委託該投信事業全權委託（含類全委保單）金額逾 3000 億元；富邦投信發行的投資國內公司治理為主題基金資產規模成長顯著，且對於投資研究的核心資產管理技術人才加薪幅度顯著。

正因如此，金管會表示，4 家投信均適用基本優惠措施，也就是可以申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範圍及比率規定限制的投信基金，以及可以申請募集 ETF 連結基金，所投資投信事業已經理的 ETF，不以國內成分證券 ETF 為限。

金管會進一步指出，4 家投信事業均選擇送審投資海外的投信基金，申報生效期間可以由 30 個營業日縮短為 12 個營業日的優惠措施；另外，元大投信第 2 項選擇優惠措施為放寬每次送審的投信基金檔數上限，國泰投信第 2 項選擇優惠措施為在符合相關法令規範下可再提出其他優惠或便利措施，金管會將視所提具體內容再予准駁。這些優惠措施有效期間為 1 年，自今 (2019) 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止。

金管會表示，期勉國內投信努力參與「鼓勵投信躍進計畫」，持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，推動我國投信產業正向發展，建構良好且具潛力的資產管理產業環境，增進我國資產管理產業的整體競爭力。