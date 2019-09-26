李紀珠連任台灣玉山科技協會理事長 年會10/3登場

台灣玉山科技協會將於 10 月 3 日召開 2019 年會員大會，並將舉行「全球科技戰台灣的挑戰與布局」專題座談，由理事長李紀珠親自主持，邀請前行政院院長張善政、行政院政務委員龔明鑫、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢及旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求，共同探討在當前全球科技冷戰中，台灣科技產業及整體經濟面應如何因應及布局。



台灣玉山科技協會日前也完成第十屆理監事選舉，新金光控副董事長李紀珠獲得理事全票通過連任，當選為第十屆理事長，另外，副理事長為台積電 (2330-TW) 總裁魏哲家與和碩董事長童子賢。

李紀珠表示，玉山科技協會是台灣及全球華人科技產業跨領域的專業交流平台，而科技發展的趨勢正需要結合不同產業和專業領域，希望藉由各方產學研界菁英所組成的理監事會，強化各地理事及會員在資訊、商機、技術與市場的交流。

台灣玉山科技協會今年新任理監事分別來自科技、金融、創投、法律、會計等領域，包含台積電總裁魏哲家、鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉、旺宏董事長吳敏求、開發金 (2883-TW) 董事長張家祝、南山人壽董事長杜英宗等首次加入理監事會陣容，

此外，包含台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨、安碁資訊 (6690-TW) 董事長施宣輝、康舒 (6282-TW) 執行副總許介立、台灣金融科技創辦人王可言、DIGITIMES 總經理暨電子時報社長黃欽勇工研院副院長彭裕民、集邦科技董事長劉炯朗等，也是理事會成員。