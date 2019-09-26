締新猷！9/2太陽光電貢獻電量5.8% 超過核電廠2部機組

行政院長蘇貞昌今（26）日聽取經濟部「2020 年太陽光電 6.5GW 達標計畫」表示，依據台電資料顯示，9 月 2 日當天，太陽光電一度貢獻超過 2GW，占總供電量的 5.8%，已超過核二或核三廠 2 部機組，創下我國發展太陽光電重要的里程碑。

蘇貞昌表示，政府致力推動綠能，透過中央與地方共同合作，不僅有利國內綠能產業發展，並創造地方就業機會、增加財源，共創多贏。第二期「太陽光電 2 年推動計畫」是國家重大政策，預估可帶動投資商機約 2220 億元。

經濟部指出，2020 年太陽光電 6.5GW 達標計劃，將我國土地及建築物空間做最有效率的規劃利用，並以「產業園區」、「畜、農、漁電共生」、「中央與地方共同推動」三大主軸擴大建立示範案例與專案，達到 2025 年累計 6.5GW 的設置目標，邁向非核家園。

根據台電資料顯示，9 月 2 日太陽光電一度貢獻超過 2GW，占總供電量的 5.8%，超過核二或核三廠 2 部機組。同時政府為推動再生能源，修正「再生能源發展條例」，規範用電大戶應設置綠電。

蘇貞昌表示，今年 1 月 23 日 Google 宣布向台南太陽能電廠，採購綠電 10MW（千瓩）供台灣資料中心營運使用，這是 Google 首次在亞洲完成的再生能源採購計畫，顯見我國太陽光電發展不僅已對國內實際供電做出具體貢獻，在綠能產業發展的長期努力也得到國際肯定。

蘇揆指示，已請政務委員龔明鑫持續督導及盤點各部會在相關政策推動上所遭遇的困難，落實規劃的三級協調機制。相關審查、行政程序，如併聯申請及饋線埋設進度等，也請有關部會全力協助地方政府，以最有效率、便民的方式進行，共同達成政策目標。