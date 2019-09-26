富邦人壽投資國外股權犯了2大缺失 金管會開罰240萬元

金管會近來頻頻整頓金融業，大舉對壽險、銀行等違規案件開罰，今 (26) 日再度宣布，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽再辦理國外股權投資案時犯了兩大缺失，因此，依保險法核處富邦人壽罰鍰新臺幣 240 萬元。

金管會表示，該會在去 (2018) 年對富邦金辦理一般業務檢查時，發現富邦人壽有違反保險相關法令規定的狀況，主要是富邦人壽辦理國外股權投資前評估有欠詳實，如：買進分析報告缺乏對投資標的整體現金流量之分析、推薦買進理由不充分，及未留存內部投資會議決議。

再者，投資後管理有欠妥當，如：未就發行者發生重大市場負面訊息時妥適分析並留存紀錄、評估報告未檢附投資標的之最近財務狀況、對投資標的發生重大信用風險事件未通報，或通報內容未詳述可能的風險，相關風險管控作業有欠妥當。

金管會表示，由於以上兩大缺失，違反保險法第 148 條之 3 第 1 項授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第 5 條第 1 項第 4 款規定，依保險法相關規定核處該公司罰鍰共計 240 萬元。

這也是金管會今年對保險業者開出的第 62 張罰單，共罰鍰 1 億 530 萬元，罰鍰合計已超過 1 億元以上，罰鍰收入遠超過銀行業的 6970 萬元及證券業。