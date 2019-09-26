奇鋐除息首日一度填息6成 盤中翻黑陷貼息

散熱模組廠奇鋐 (3017-TW) 今 (26) 日進行除息，每股現金股利 1 元，除息參考價為 39.55 元，受惠華為基地台散熱訂單需求熱，伺服器打入美系供應鏈，營運看俏，早盤開高震盪，最高至 40.15 元，填息率一度達 6 成，不過盤中翻黑走弱陷入貼息情況。

法人表示，奇鋐為中國 5G 設備大廠主要供應鏈，產品包括均熱片、散熱片、散熱模組及風機盒，其中風扇產品可自動化生產，隨著 5G 基地台需求增加，看好基站通訊散熱訂單將持續增溫。

手機熱板方面，法人預期，今年底前月產能可望達到 200 萬片，將從 12 月開始貢獻營收，未來產能可望再擴大。

伺服器方面，奇鋐出貨產品括伺服器外殻、熱板、風扇等，且生產線已開始獲利，目前積極爭取美系客戶訂單，法人預期，明年將有新客戶加入，挹注營運新活水。

奇鋐 8 月營收 30.14 億元，月增 1.14%，年增 13.82%；累積前 8 個月營收 223.92 億元，年增 20.33%。第 2 季稅後純益 2.31 億元，月增 29%，年增 30%，每股純益 0.65 元；上半年稅後純益 4.11 億元，年增 27.6%，每股純益 1.16 元。