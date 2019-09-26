聯陽9月出貨更勝8月 Q3營收將衝破10億元 重返2011年榮景

IC 設計廠聯陽 (3014-TW) 第 3 季受惠旺季及備貨潮加持，品牌大廠積極拉貨，電腦相關產線出貨明顯升溫，聯陽指出，單以出貨力道來看，9 月更勝 8 月，且電腦相關營收比重約 9 成，將帶動本季營收逐月成長，法人估聯陽第 3 季營收將衝破 10 億元大關，重返 2011 年榮景。

聯陽表示，目前主要營收來源為電腦相關產線，包括電腦相關 IC、高速傳輸介面 IC，營收比重分別為 60-65%、25-30%，雖然整體電腦市場持續衰退，但衰退幅度明顯趨緩，加上第 3 季客戶為因應美中貿易關稅提前拉貨，出貨明顯升溫，預計動能可延續至年底。

由於聯陽 7、8 月合計營收已達 6.7 億元，9 月拉貨又優於 8 月，法人估第 3 季營收將衝破 10 億元大關，重返 2011 年榮景。

聯陽表示，近年已積極拓展新市場，媒體 SoC(系統單晶片) 營收比重已從去年的 2%，成長至今年前 3 季的 7%，主要因物聯網成長動能強勁，智慧家電需求持續看增，加上中國家庭基數大，營收貢獻可期。

此外，聯陽電容式觸控已陸續出貨給中國一線大廠，預計第 4 季出貨將倍增，營收比重約為個位數，隨著客戶在穿戴市場逐漸發酵，營收貢獻可望持續擴大。

聯陽上半年雖因美中貿易戰負傷，但下半年搭上關稅備貨潮，出貨已超過預期，有助營運表現，累計前 8 月營收年增已達 2.35%，且備貨潮動能將延續至 11 月，法人看好全年營收可望達個位數成長。