散熱廠積極擴增熱板產能 未來恐面臨價格競爭

今年有多家手機大廠陸續推出 5G 手機，明年市場規模更將大幅成長，因應 5G 高速傳輸帶來散熱需求，台系散熱廠紛紛將熱板產能擴大，甚至積極研發更薄熱板，法人表示，目前熱板產品平均價格仍可獲利，不過未來隨著產能持續開出，難保有價格競爭壓力。

國際研究暨顧問機構 Gartner 預測，今年 5G 手機銷售量逾 1500 萬支，比重不到整體銷量 1%，最快明年下半年才會開始攀升，IDC 則預估，明年 5G 手機銷售量將暴增到 2.12 億支，數量將大幅成長，可望引爆散熱熱板需求。

由於 5G 手機電源瓦數比 4G 手機多出 7-8 瓦，加上高速傳輸，造成手機溫度上升，散熱效能也得同步提升，因此，散熱效果更好的熱板，不但成為高階手機配備，也是散熱廠積極進攻的產品。

台散熱廠雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、泰碩 (3338-TW) 及超眾 (6230-TW)，今年皆啟動熱板擴產計畫，其中，雙鴻原今年目標月產能擴至 500 萬片，現已提前達標來到 600 萬片，明年上半年將再擴增到 800 萬片；奇鋐則預計年底前月產能達到 200 萬片；泰碩估第 4 季將擴充至 200 萬片；超眾目前月產能約 100 萬片，未來則視客戶需求逐步擴充產能。

法人表示，儘管熱板在未來市場有龐大前景，不過，難保有價格壓力，照過去熱管價格浮動來看，2016 年每支熱管約 0.8-0.9 美元，隨後市場需求量變大，價格一度跌至 0.2 美元，價格跌幅逾 7 成，直到去年下半年手機廠開始導入薄型熱管後，價格才回升至 0.5 美元左右。

雙鴻董事長林育申日前也表示，熱管價格已近谷底，熱板價格則落在 2 美元到 2.5 美元，市場解讀，此價格各散熱廠已有獲利空間，不過隨著需求提升加上競爭，手機廠採用的熱板，已經開始有「加料不加價」的情況發生。

法人表示，短期來說，5G 手機正處初期成長階段，熱板仍可望獲利，不過長期來看，競爭轉趨激烈的態勢下，台廠必須持續分散熱板終端應用，避免產品獲利空間遭壓縮。