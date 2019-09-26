台積電下半年營收估成長32% 7奈米製程比重Q4可望超過3成

研調機構 IC Insights 預估，在大客戶蘋果與華為 7 奈米需求貢獻下，台積電 (2330-TW) 下半年營收將較上半年強彈 32%，為業界水準的 3 倍，其中，第 4 季營收估季增 15%、達 105 億美元，且第 4 季 7 奈米製程營收比重將拉升至 33%，估全年 7 奈米製程營收占比將達到 26%，較去年的 8% 大幅成長。

據台積電財測預估，第 3 季營收將季增 18%，估達 91-92 億美元。IC Insights 預期，在 7 奈米需求強勁帶動下，台積電下半年營收將較上半年強彈 32%，為業界水準 10% 的 3 倍以上，第 4 季營收可望季增 15%，估達 105 億美元，全年營收預期將年增 1%。

從製程營收占比來看，IC Insights 預估，台積電今年營收中，40 奈米以下製程比重將達 66%，且今年來自 7 奈米營收可望上看 89 億美元，占全年營收比重的 26%，較去年的 8% 大幅躍升，且預期第 4 季在蘋果與華為等大客戶強勁需求貢獻下，7 奈米製程營收比重將由第 3 季的 25% 拉升至 33%。

IC Insights 並指出，台積電在純晶圓代工市場居領導地位，40 奈米以下製程營收將是格芯、聯電 (2303-TW) 與中芯總和的 7 倍以上，且中芯 28 奈米製程在 2015 年第 4 季量產，落後台積電超過 3 年，而中芯 14 奈米 FinFET 製程將於今年第 4 季開始貢獻營收，製程技術再次落後台積電 3 年。

IC Insights 表示，台積電客戶採用先進製程的腳步持續加快，推進 40-45 奈米製程時期，花費 8 季時間，才使營收貢獻達到整體營收的 2 成，而 28 奈米製程僅花費 4 季，就跨越同樣的門檻。不過，7 奈米製程僅花 3 季時間，營收占比就拉升至 2 成，且包括 20 奈米、14 奈米、10 奈米技術均在 3 季內，就成功達到同樣水準，且 5 奈米製程客戶導入速度，預期還會持續加快。

IC Insights 認為，受惠先進製程需求強勁，供應將吃緊，且交期會更長，也因此，台積電計劃投入更多資金，擴充先進製程產能。