關稅戰即將升級？川普政府對進口半導體、藥品啟動調查

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-15 05:30

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美國商務部週一 (14 日) 在《聯邦公報》發布兩份通知中表示，將調查「進口半導體和半導體製造設備」以及「藥品和藥物成分，包括成品藥」對美國國家安全的影響，為進一步加徵關稅鋪路。

受審查的產品包括半導體、半導體製造設備、藥品、藥物成分和成品藥。這些調查被視為徵收關稅的初步措施，可能會擴大正在進行的美國貿易戰的範圍。

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包括筆電、手機、半導體近日入列美國對等關稅豁免清單，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 上週日 (13 日) 受訪時透露，可能在「一兩個月內」徵收半導體關稅。這不是永久性的豁免。

川普日前就透露，很快就會對晶片和藥品課稅 (圖片：shutterstock)

美國總統川普先前曾對外國生產藥品和晶片表示擔憂，認為這對國家安全構成威脅。他的目標是促進美國這些產品的製造業復興。然而，擬議的關稅可能會擾亂供應鏈並增加美國消費者的成本。

這些關稅可能會對半導體產業帶來重大衝擊。潛在的新關稅可能會給半導體供應鏈帶來進一步的壓力。

由於國際協定因人道主義原因保護藥品免於關稅，製藥業歷來免受貿易戰的影響，川普政府可能徵收藥品關稅象徵著這類傳統的背離。