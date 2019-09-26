[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/09/25 108/09/24 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.18000 9.92000 0.26000 2.62097 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 26.91460 26.33070 0.58390 2.21756 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.38200 25.81310 0.56890 2.20392 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.44110 10.28370 0.15740 1.53058 復華恒生單日反向一倍基金 8.78000 8.65000 0.13000 1.50289 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.41000 12.23000 0.18000 1.47179 摩根中國A股基金(美元) 12.38000 12.22000 0.16000 1.30933 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.73520 47.17020 0.56500 1.19779 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.41600 46.86880 0.54720 1.16751 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.07000 13.91000 0.16000 1.15025 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.31000 13.16000 0.15000 1.13982 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.25420 45.74020 0.51400 1.12374 統一強漢基金(美元) 10.93000 10.81000 0.12000 1.11008 摩根絕對日本基金 14.60000 14.44000 0.16000 1.10803 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 47.69440 47.17210 0.52230 1.10722 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58650 0.58010 0.00640 1.10326 摩根中國A股基金 15.84000 15.67000 0.17000 1.08488 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.72010 45.23600 0.48410 1.07017 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.72250 44.25430 0.46820 1.05798 復華美國20年期以上公債ETF基金 73.73910 72.97530 0.76380 1.04666 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.03260 47.53600 0.49660 1.04468 統一強漢基金(新台幣) 28.91000 28.62000 0.29000 1.01328 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.35360 47.87220 0.48140 1.00559 台新中國精選中小基金-美元 0.34220 0.33880 0.00340 1.00354 摩根新興日本基金 24.24000 24.00000 0.24000 1.00000 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.64050 45.19790 0.44260 0.97925 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.17400 43.74600 0.42800 0.97838 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.15700 17.98200 0.17500 0.97320 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.09020 48.62400 0.46620 0.95879 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.53000 10.43000 0.10000 0.95877 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------