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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/09/25  108/09/24  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                 10.18000    9.92000   0.26000    2.62097
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  26.91460   26.33070   0.58390    2.21756
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      26.38200   25.81310   0.56890    2.20392
德信TAROBO機器人量化中國基金                                     10.44110   10.28370   0.15740    1.53058
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.78000    8.65000   0.13000    1.50289
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.41000   12.23000   0.18000    1.47179
摩根中國A股基金(美元)                                            12.38000   12.22000   0.16000    1.30933
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                47.73520   47.17020   0.56500    1.19779
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     47.41600   46.86880   0.54720    1.16751
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.07000   13.91000   0.16000    1.15025
瀚亞中國A股基金-新台幣                                           13.31000   13.16000   0.15000    1.13982
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            46.25420   45.74020   0.51400    1.12374
統一強漢基金(美元)                                               10.93000   10.81000   0.12000    1.11008
摩根絕對日本基金                                                 14.60000   14.44000   0.16000    1.10803
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  47.69440   47.17210   0.52230    1.10722
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.58650    0.58010   0.00640    1.10326
摩根中國A股基金                                                  15.84000   15.67000   0.17000    1.08488
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 45.72010   45.23600   0.48410    1.07017
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                             44.72250   44.25430   0.46820    1.05798
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    73.73910   72.97530   0.76380    1.04666
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      48.03260   47.53600   0.49660    1.04468
統一強漢基金(新台幣)                                             28.91000   28.62000   0.29000    1.01328
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           48.35360   47.87220   0.48140    1.00559
台新中國精選中小基金-美元                                         0.34220    0.33880   0.00340    1.00354
摩根新興日本基金                                                 24.24000   24.00000   0.24000    1.00000
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                45.64050   45.19790   0.44260    0.97925
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                   44.17400   43.74600   0.42800    0.97838
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            18.15700   17.98200   0.17500    0.97320
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                               49.09020   48.62400   0.46620    0.95879
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.53000   10.43000   0.10000    0.95877
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