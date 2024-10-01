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鉅亨速報

盤後速報 - 美好證(6021)次交易(2)日除息0.6元，參考價25.4元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 17:05


美好證(6021-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為25.4元，相較今日收盤價26.00元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/02 26.00 0.6 2.31% 0.0
2024/03/28 17.0 0.3 1.76% 0.0
2023/09/11 15.3 0.3 1.96% 0.0
2019/07/09 12.9 1.0 7.75% 0.0
2018/06/25 9.04 0.35 3.87% 0.0

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