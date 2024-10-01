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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、日月光投控 (3711-TW)、永豐金 (2890-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、日月光投控 (3711-TW)、永豐金 (2890-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、日月光投控 (3711-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、中信金 (2891-TW)、日月光投控 (3711-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)


5. 外資當日 (30) 賣超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台積電 (2330-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、國泰20年美債正2 (00688L-TW)
 

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相關行情

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中信金34.4-0.58%
台新金18.40.00%
日月光投控151-5.03%
永豐金24.251.04%
台積電957-4.30%
復華富時不動產9.890.20%
復華台灣科技優息18.94-1.35%
群益台灣精選高息23.68-1.46%
元大美債20正29.50.74%
國泰20年美債正29.460.64%

相關權證

台積電法興(購) 槓桿5.53

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