外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、日月光投控 (3711-TW)、永豐金 (2890-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、日月光投控 (3711-TW)、永豐金 (2890-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、日月光投控 (3711-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、中信金 (2891-TW)、日月光投控 (3711-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)
5. 外資當日 (30) 賣超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台積電 (2330-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、國泰20年美債正2 (00688L-TW)
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