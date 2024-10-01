盤後速報 - 振宇五金(2947)下週(10月8日)除息1元，預估參考價84.9元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 17:05
振宇五金(2947-TW)下週(10月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(10月1日)收盤價85.90元計算，預估參考價為84.9元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.16%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
振宇五金(2947-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為五金商品之零售及批發。近5日股價上漲2.01%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/08
|85.90
|1.0
|1.16%
|0.0
|2024/03/28
|80.2
|0.8
|1.0%
|0.0
|2023/10/06
|87.2
|0.5
|0.57%
|0.0
|2023/03/23
|92.0
|1.0
|1.09%
|0.0
|2022/10/11
|97.5
|1.2
|1.23%
|0.0
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