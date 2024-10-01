盤後速報 - 十銓(4967)次交易(2)日除息1.65元，參考價104.35元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 17:05
十銓(4967-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。
首日參考價為104.35元，相較今日收盤價106.00元，息值合計為1.65元，股息殖利率1.56%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/02
|106.00
|1.65127
|1.56%
|0.0
|2023/09/27
|67.0
|1.0
|1.49%
|0.0
|2021/09/29
|49.55
|0.8615
|1.74%
|0.0
|2020/09/24
|35.9
|0.9283
|2.59%
|0.0
|2019/10/01
|25.45
|2.0
|7.86%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 十銓(4967)下週(10月2日)除息1.65元，預估參考價106.85元
- 盤中速報 - 十銓(4967)大漲7.37%，報116.5元
- 盤中速報 - 十銓(4967)股價拉至漲停，漲停價119.0元，成交1,884張
- 十銓推RGB DDR5桌上型記憶體 搶AMD新平台市佔率
上一篇
下一篇