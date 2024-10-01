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鉅亨速報

盤後速報 - 十銓(4967)次交易(2)日除息1.65元，參考價104.35元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 17:05


十銓(4967-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。

首日參考價為104.35元，相較今日收盤價106.00元，息值合計為1.65元，股息殖利率1.56%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/02 106.00 1.65127 1.56% 0.0
2023/09/27 67.0 1.0 1.49% 0.0
2021/09/29 49.55 0.8615 1.74% 0.0
2020/09/24 35.9 0.9283 2.59% 0.0
2019/10/01 25.45 2.0 7.86% 0.0

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