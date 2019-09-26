紐約匯市—美中貿協樂觀 美元大漲突破99！脫歐擔憂又起 英鎊重挫百點

政策面變化持續主導匯率市場。週三 (25 日) 市場情緒轉為樂觀，因中美貿易傳出正向消息，加上美國總統川普遭彈劾機率降低，美元在昨日下跌後轉升，大漲 0.7%，一舉突破 99 關卡，創下 2 周新高。

中國傳出正向美國購買更多農產品，川普也樂觀表示，中美貿易協議「比預期還要早」，市場對兩國貿易前景轉趨正向。此外，昨日眾議院罕見對總統採取彈劾調查，然而在川普公布與烏克蘭總統的對話文稿後，司法部認為，川普沒有違反競選財務法 (campaign finance laws)，從而大幅降低川普遭正式彈劾機率。

經濟數據方面，美國公布 8 月新屋銷售增加 7.1%，大幅優於市場預期之 3.5%。分析師認為，美國低率下降已明顯提振了去年低迷的房市，市場對經濟的看法也因此獲得提陣，支持美元走揚。

加拿大皇家銀行外匯分析師認為，昨日美元因川普遭彈劾調查而下挫，是很反常的現象，因川普被正式彈劾的機率很小，且如果總統下台，將更難與中國達成貿易協議，對風險性資產未必是件好事。推估美元整體仍處看漲趨勢。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

避險情緒也因此轉向，避險貨幣紛紛回落。日圓對美元回跌 0.67%，瑞郎也回落 0.64%。

英鎊對美元則為跌幅最大的幣別，下挫 1.07%，前日英國最高法院裁定，英國總理強生暫停議會五周的決定為非法行為後，議會重新復會，但沒有明確表明下一步動作。

此外，強生不排除再一次暫停議會，周四可能將提出要求，使議員通過一項暫時關閉議會的動議，令市場對英國脫歐前景憂慮再起。

外匯分析師認為，英國延後脫歐的可能性增加，增添英鎊前景的不確定性，在近期漲多之後，下行壓力提高。