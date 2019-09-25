紐約匯市—川普正式遭彈劾 美元嚇跌！避險貨幣急拉 英鎊漲破1.25

週二 (24 日)美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 宣布，正式對美國總統川普進行彈劾調查，因大多數民主黨員譴責總統濫用職權。加上美國公布 9 月費消費者信心下降，美元受到多重打擊下跌 0.28%，資金湧入日元和瑞士法郎的避風港，等待國會進一步動作。

根據多家美國媒體報導，川普曾多次施壓烏克蘭總統，要求調查民主黨籍候選人拜登 (Joe Biden) 與其次子貪腐，民主黨懷疑川普藉此拖延對烏克蘭承諾的 2.5 億美元軍費。

國會罕見的採取正式彈劾調查，歷史經驗上，在川普之前僅有三位美國總統曾面臨過彈劾，且沒有總統因此被解雇。

紐約 BK Asset Management 外匯策略長 Boris Schlossberg 表示：「美元承受很大的壓力，因為看來政治風險已經明顯影響市場。彈劾與訴訟等程序，可能會出現更多潛在證據，這些都對市場構成更多風險」。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

資金湧入避險貨幣，日圓對美元上漲 0.41%，瑞郎對美元亦漲 0.4%。市場等待國會彈劾川普的進一步動作。

歐元亦相對獲得支撐，兌美元上揚 0.26%，重新回到 1.1 水準之上，不過上行空間仍有限。9 月德國商業指數在六個月來首次上升 0.3，惟整體水準仍接近 7 年低點，未能消除市場對於德國第三季 GDP 將陷入技術性衰退的擔憂。

英鎊對美元反彈 0.5%，盤中一度衝破 1.25 關卡，因英國最高法院裁定，英國總理強生暫停議會五周的決定為非法行為，市場認為英國未來可能不會在無協議下離開歐盟。惟漲勢並未進一步推高。

FXSTREET 外匯分析師認為，最近英國脫歐的事件，仍難以消除英鎊前景的不確定性，在近期上漲後，有可能出現回跌的走勢。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

截至週三 (25 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.360。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1016 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2490 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6798 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3239 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.11 日圓。