〈每日外資外匯觀點〉貿易談判樂觀掃除彈劾陰影 美元指數衝99大關

周三川普暗示美中貿易談判可能提早達成協議，掃除本周美國眾議院發起彈劾調查的衝擊，加上美國 8 月新屋銷售數據反彈幅度大於預期， 提振美元指數一度突破 99，周四小幅拉回在 98.8787 附近震盪，市場關注今晚公布的美國第二季 GDP 終值以及德拉吉發表談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國 8 月新屋銷售數據反彈幅大預期，年化月增率為 7.1%，高於前值 - 12.8% 和估值 2.8%，顯示低迷的住房市場已開始受到低押貸款利率大幅下降轉而活躍，激勵美元指數進逼今年高點 99.36。

除了美國經濟數據優於預期外，在全球經濟放緩之際，政治不確定性升高，以及中美貿易談判持續紛擾外，市場避險情緒升高也有助推高美元。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 外匯分析師 Adam Cole 表示，川普總統被彈劾的可能性低，而且倘若川普下台，對風險資產未必是件好事。

Tempus Inc 資深匯市交易員 Juan Perez 表示，由於美元具有世界儲備貨幣的地位，被投資人視為避風港，避險地位仍穩固。

在英鎊方面，投資人擔心英國脫歐和大選風險還將持續數個月之久，英鎊兌美元周三下跌約 1%，重回 9 月 13 日的低點，而且目前這些風險還無消散的跡象。