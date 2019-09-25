〈每日外資外匯觀點〉川普遭彈劾調查 美元多頭正承受壓力

美國眾議院將正式對美國總統川普啟動彈劾調查，市場避險情緒升溫，周二美股、美元指數同步下跌，周三美元指數反彈，維持在 98.5 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 指出，市場對川普遭彈劾的擔憂升高，政治不確定性給市場帶來壓力，美債殖利率小幅回落，同時提振了黃金等避險資產。

BK Asset Management 外匯策略董事總經理 Boris Schlossberg 表示，美元正承受巨大壓力，未來眾議院發動彈劾、過程中可能出現的潛在證據，都將使政治風險提高並影響市場。周二美元指數最低來到 98.29，在避險情緒擴散下，資金轉向日圓和瑞郎。

外匯網站 FX Charts 預期，避險需求仍是市場的基調，避險資產日圓、瑞郎和黃金有機會進一步走強

在歐元方面，花旗銀行指出，歐元區的 PMI 數據令人失望，但歐洲央行前兩周才放寬政策，市場需要更長時間才能看到放寬政策的效果，預期歐元兌美元在 1.0980 附近築起更堅實的底部。

本周紐西蘭央行將進行利率決議，澳洲國民銀行分析師表示，上周意外降息 50 個基點已提振市場信心，但負面影響則是企業在大舉降息後的擴大投資意願反而降低，因此預期紐西蘭央行本次利率將按兵不動，再次降息將延後至 11 月。

澳洲國民銀行並預期紐幣在下一波跌勢來臨前，短線將繼續盤整，年底前目標下看 0.6150。