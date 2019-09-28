法國30家零售業者、2萬個銷售點 明年接受比特幣支付

法國媒體《Cryptoglobe》9 月 24 日報導，銷售點技術提供商 Global POS 即將在來臨的 2020 年，協同應用程式 EasyWallet 和支付平台 Easy2Play 推出全新的加密貨幣支付系統，屆時將為 30 家法國零售業者、超過 25,000 個銷售點開通比特幣支付渠道。

據了解，儘管消費者將以比特幣進行支付，但款項會在商品售出之際被自動轉換成歐元，轉換服務將由兩家持牌合作企業 Deskoin 和 Savitar 負責提供。目前，已簽署該計劃的知名零售商包括：迪卡儂、Sephora、Boulanger、Foot Locker、World House、Intersport、Cultura、Maisons du Monde 和 Norauto。

Global POS 的執行長暨兼創始人 Stéphane Djiane 發表聲明指出，「縱觀法國支付渠道的發展進程，這是極具像徵性的一大里程碑。不僅如此，對於這 25,000 個銷售點而言，我們還將賦予其安全進入經濟 3.0 世界的能力。」

通過使消費者能夠在合法、受監管的框架內使用加密貨幣資產進行支付，這項計畫的目標對象不僅止於法國 400 萬名加密貨幣持有者，更期望將加密貨幣的採用範圍進一步拓展到更擴大的群眾。 Djiane 為此表示，該平台打算在未來添加支援其它主流加密貨幣。

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