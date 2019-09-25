2019金控經營績效評比 國泰金再拔頭籌 富邦金第2

《今周刊》今 (25) 日公布 2019 年度金控公司整體經營績效評比，國泰金控 (2882-TW) 再度蟬聯冠軍，第 2 名為富邦金控 (2881-TW)，今年評比也將金控海外策略及金融科技績效等納入。

計畫創始人、實踐大學財金系講座教授沈中華表示，因應近年來香港等國際金融情勢發展與新南向政策，金控前往海外拓展、金融科技發展與台灣金融業的國際競爭力越來越重要，海外布局與金融科技導入經營，成為金控經營的一大焦點。

金控公司整體績效評比結果，由國泰金穩居冠軍，富邦金居次，其次依序為中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW)、兆豐金 (2886-TW)、台新金 (2887-TW)、第一金 (2892-TW)。其中前 4 名與去年一致，國泰金在海外布局與金融科技等優勢持續居於龍頭地位，元大金今年新進入前 5 名，第一金控則再度升回前 8 強之列。

義守大學財金系教授李建興表示，評比對象為國內 16 家金控公司，整體架構依照「財務績效（過去指標，第 1 名為富邦金控）、經營品質（目前指標，第 1 名為國票金控）、公司治理（目前指標，第 1 名為玉山金控）、國內策略績效（未來指標，第 1 名為國泰金控）以及海外策略績效（未來指標，第 1 名為元大金控）」五大構面計算。

李建興指出，榮獲今年總評比第 1 名的國泰金，在各項評比上普遍均優，例如國內策略排名第 1，財務績效排名第 2，海外策略與公司治理也表現不凡。

香港恆生大學客座教授羅立群指出，國票金今年首度在經營品質一舉榮獲第 1 名，表現亮眼，原因是國票金以票券逾放比低，資本適足率與證券營業波動度等均顯著的進展。

羅立群表示，玉山金的公司治理已連續多年在本評比獲得第 1，可惜的是玉山金的海外布局較弱，若能加強海外布局將具有挑戰總評比前 3 名的機會。